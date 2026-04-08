Θρίλερ με την κατάπαυση πυρός στον Λίβανο – “Δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία” λέει ο Νετανιάχου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, με την κατάσταση βέβαια στην περιοχή να παραμένει εύθραυστη.

Αρκετές ώρες αφότου ανακοινώθηκε η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν ήρθε η πρώτη επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ, με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν πει στο Ισραήλ πως παραμένουν δεσμευμένες στην επίτευξη των στόχων κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις. Ξεκαθαρίζεται, όμως, πως η εκεχειρία των δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει πως η εκεχειρία έχει άμεση εφαρμογή για όλα τα μέτωπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν βλέπουν τα μέτωπα του Λιβάνου και του Ιράν συνδεδεμένα.

Στην πραγματικότητα, έλεγαν ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, θα είναι σε θέση να δώσουν προτεραιότητα και να επικεντρωθούν στον Λίβανο.

Έτσι, το ερώτημα πλέον είναι αν θα συζητηθεί το μέτωπο του Λιβάνου, το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων εκεχειρίας;

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας. Πρόκειται για τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της σύγκρουσης.