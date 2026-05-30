Κύκλωμα “θέριζε” μετασχηματιστές της ΔΕΔΔΗΕ στην Θεσσαλία – Ο τρόπος δράσης της σπείρας, άνω του 1 εκατ. ευρώ οι ζημιές

Κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή χαλκού από εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ στην Θεσσαλία εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης με σκοπό την απόσπαση μετασχηματιστών της ΔΕΔΔΗΕ και του χαλκού που εμπεριέχεται στα καλώδια. Στη συνέχεια, ο κλεμμένος χαλκός διοχετευόταν στην αγορά μέσω επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap), αποφέροντας στους δράστες σημαντικά παράνομα κέρδη.

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν τόσο στις κλοπές όσο και στη διακίνηση των κλοπιμαίων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χαλκός κατέληγε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, που βρίσκεται στην περιοχή Βασίλη Φαρσάλων.

Είχαν ρημάξει την Θεσσαλία

Οι κλοπές πραγματοποιούνταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστάσια ύδατος. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κάθε φορά διαφορετικά οχήματα, είτε ιδιόκτητα είτε κλεμμένα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα, η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 561 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται σε 1.160.188 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.856 ευρώ.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως σε οικισμούς Ρομά, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 25 από τα 29 συνολικά ταυτοποιημένα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν 16.530 ευρώ σε μετρητά, 10 φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τρία επιβατικά αυτοκίνητα, ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης, 30 κινητά τηλέφωνα, ένα κυνηγετικό όπλο και 19 φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Κύρια Ανάκριση.