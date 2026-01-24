Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στη Ροντρίγκεζ μετά την απαγωγή Μαδούρο – “Συμμορφωθείτε ή σας σκοτώνουμε σε 15 λεπτά” (βίντεο)

Νέες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση «Absolute Resolve» που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο από συνεδρίαση κυβερνητικών αξιωματούχων στη Βενεζουέλα που διέρρευσε πρόσφατα, η υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες φαίνεται να εξηγεί ότι τόσο εκείνη όσο και μέλη του υπουργικού συμβουλίου έλαβαν τελεσίγραφο μόλις 15 λεπτών από τις αμερικανικές δυνάμεις για να υποκύψουν στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, υπό την απειλή ότι «θα τους σκότωναν» σε διαφορετική περίπτωση.

A leaked video of a closed-door meeting shows Venezuela’s Delcy Rodríguez telling pro-government influencers that US forces threatened to kill senior officials unless they cooperated after the capture of Maduro.



Rodríguez says she and other top figures were given 15 minutes to… pic.twitter.com/hiz5LqAXNJ— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Η ίδια δήλωσε ότι συμμορφώθηκε κυρίως για να διατηρήσει «την πολιτική ισχύ» της κυβέρνησης, αποδίδοντας τη στάση της σε «συνεχείς απειλές και εκβιασμούς».

Το βίντεο δείχνει τον υπουργό Επικοινωνιών να χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρει τα λόγια της Ροντρίγκες σε υποστηρικτές του καθεστώτος, εν μέσω προσπάθειας του προεδρικού επιτελείου να ελέγξει την κατάσταση μετά τη στρατιωτική επέμβαση.

Η μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη έλαβε χώρα στο πλαίσιο ευρείας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, που περιλάμβανε αεροπορικές επιθέσεις και την εμπλοκή δεκάδων στρατιωτικών και ειδικών δυνάμεων, με στόχο τη σύλληψη του ηγέτη και την υπονόμευση της εσωτερικής διοίκησης της χώρας.

Κατά την ίδια επιχείρηση, η ηγεσία της Βενεζουέλας διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο να ορίσει την Ροντρίγκες υπηρεσιακή πρόεδρο, θέση που ασκεί από τις 5 Ιανουαρίου, με σκοπό τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας και της εθνικής κυριαρχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τη νομιμότητα της κυβέρνησής της.