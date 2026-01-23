CNN: Πώς κατάφεραν να συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο σε μόλις δύο λεπτά – Οι χαμηλές πτήσεις των ελικοπτέρων, τα πυρά και τα ρίσκα

Τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναλύει εκτενές ρεπορτάζ του CNN, βασισμένο σε περισσότερα από 50 βίντεο και φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και σε χαρτογράφηση των διαδρομών που ακολούθησαν τα αμερικανικά ελικόπτερα. Maduro captured. Israel applauds. Oil interests surface.

Venezuela’s acting President Delcy Rodríguez calls it a US operation with a “Zionist tinge.” Does she have a point? pic.twitter.com/CMjkGO8gxf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 23, 2026

Παρότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, στρατιωτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το επίπεδο ρίσκου ήταν ακραίο. Όπως επισημαίνουν, επρόκειτο για εισβολή στην καρδιά ενός κυρίαρχου κράτους με στόχο τη σύλληψη του εν ενεργεία προέδρου του, ένα σενάριο που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν αδιανόητο και θα είχε οδηγήσει σε ακύρωση της αποστολής.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η επιχείρηση κορυφώθηκε με σφοδρή ανταλλαγή πυρών κατά την τελική φάση, όταν αμερικανικά ελικόπτερα πέταξαν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το βαριά οχυρωμένο συγκρότημα εντός της στρατιωτικής βάσης Fort Tiuna στο Καράκας, το οποίο το CNN ταυτοποιεί ως το πιθανότερο σημείο εξαγωγής του Μαδούρο. 🔥 BREAKING: President Trump announces US special forces have CAPTURED Nicolás Maduro and his wife, flying them out after massive overnight strikes on Caracas!#Venezuela #MaduroCaptured



▪️ The Real Message?



Trump's "Peace Through Strength" in full force! 💪



This bold move… pic.twitter.com/qnCIzilJDy January 3, 2026

Βίντεο που αναλύθηκαν δείχνουν ότι λίγο πριν από την προσγείωση σημειώθηκε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών επιθετικών ελικοπτέρων και της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας. Η ανάλυση καταγράφει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα περίπου δύο λεπτών, μεταξύ προσγείωσης και απογείωσης ενός μεταγωγικού ελικοπτέρου, κατά το οποίο τα πυρά συνεχίζονταν αδιάκοπα. Venezuelan officials say at least 24 of their security officers were killed during the U.S. military operation that captured Nicolás Maduro.



Cuba also confirms 32 of its military and police personnel stationed in Venezuela were killed in the raid. pic.twitter.com/HkmDmI0wiU— Timcast News (@TimcastNews) January 6, 2026

Στρατιωτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν αυτό το σημείο ως το πλέον επικίνδυνο της επιχείρησης, καθώς το ελικόπτερο κινούνταν αργά και σε πολύ χαμηλό ύψος, γεγονός που το καθιστούσε ευάλωτο ακόμη και σε φορητά όπλα. Ο κίνδυνος ενισχύθηκε από την επιλογή προσγείωσης στο ίδιο το συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Προετοιμασία και προκαταρκτικά πλήγματα

Η επιχείρηση στο Fort Tiuna είχε προετοιμαστεί επί μακρόν. Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου σημειώθηκε κύμα πληγμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικές υποδομές, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος για τα ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα. Περί τη 01:30 τοπική ώρα, εκρήξεις καταγράφηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Higuerote, περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας. Το CNN γεωεντόπισε βίντεο που δείχνουν πλήγματα στο τοπικό αεροδρόμιο, όπου βρίσκονταν αντιαεροπορικά συστήματα Buk-M2 ρωσικής κατασκευής.

Ειδικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν επιθετικά drones μίας χρήσης, παρόμοια με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Οργανωμένο χάος» στο Καράκας

Στις 01:58 δύο μεταγωγικά ελικόπτερα τύπου MH-47 Chinook καταγράφονται σε βίντεο να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας τη στενή κοιλάδα όπου βρίσκεται η βάση. Η στρατηγική των προκαταρκτικών πληγμάτων περιγράφεται από ειδικούς ως «οργανωμένο χάος».

Πλάνα δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται υπό πυρά και να αποχωρούν γρήγορα, μεταφέροντας δυνάμεις της πρώτης φάσης. Ο στρατηγός Κέιν ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 02:01.

Ακολούθησε η έρευνα του χώρου και η σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου. Στη δεύτερη φάση, επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη, ενώ μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών.

Η εξαγωγή και οι απώλειες

Βίντεο δείχνουν ότι περίπου 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση, σύννεφα σκόνης και εκρήξεις καλύπτουν το σημείο, πριν ένα Chinook απογειωθεί, ακολουθούμενο λίγο αργότερα από δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο αποχωρεί χωρίς φώτα, πετώντας χαμηλά προς τους γύρω λόφους.

Μέχρι τις 03:00 τα πυρά στο Καράκας είχαν σταματήσει, ενώ σύμφωνα με τον στρατηγό Κέιν οι αμερικανικές δυνάμεις εξήλθαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις 04:29.

Το ακριβές σημείο σύλληψης δεν έχει επισήμως αποκαλυφθεί. Ωστόσο, το CNN εκτιμά ότι πρόκειται για βαριά οχυρωμένη κατοικία εντός του Fort Tiuna, προστατευμένη από φυσικά και τεχνητά εμπόδια.

Η επιχείρηση περιλάμβανε δυνάμεις ξηράς, αέρα και θάλασσας, με συμμετοχή μονάδων ειδικών δυνάμεων και της FBI. Οι αρχές της Βενεζουέλας έκαναν λόγο για περίπου 100 νεκρούς, ενώ η Κούβα ανέφερε 32 νεκρούς από την προεδρική φρουρά. Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες για τις ΗΠΑ.

Σε έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πριν από την επιχείρηση, γινόταν λόγος για αναμενόμενη «σημαντική αντίσταση», με δεκάδες αντιαεροπορικά συστήματα ικανά να καταρρίψουν ελικόπτερα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε αργότερα ότι η αποστολή «θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ άσχημα».