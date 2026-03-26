Tansim: Το Ιράν έχει αναπτύξει πάνω από 1.000.000 στρατιώτες για το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης από τις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 1.000.000 μαχητές στο Ιράν έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για πιθανή χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στρατιωτική πηγή που επικαλείται το Tasnim αναφέρει ότι, εν μέσω αυξανόμενων σεναρίων για μια πιθανή «ιστορική» χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, επικρατεί κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των Ιρανών μαχητών. Η πηγή σημειώνει ότι υπάρχει διάθεση να δημιουργηθεί μια «ιστορική κόλαση» για τους Αμερικανούς σε περίπτωση επίθεσης.

Μαζική προσέλευση νέων στα στρατιωτικά σώματα

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι πέρα από την οργάνωση πάνω από ενός εκατομμυρίου μαχητών, παρατηρείται μαζική προσέλευση νέων στα κέντρα των Basij, του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού, με στόχο να δηλώσουν συμμετοχή σε ενδεχόμενη σύγκρουση. Αυτή η κινητοποίηση ενισχύει το αίσθημα ετοιμότητας που επικρατεί στη χώρα.

Δήλωση στρατιωτικής πηγής για τα Στενά του Ορμούζ

Η στρατιωτική πηγή πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής». Όπως σημείωσε, «κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για να παραμείνουν τα Στενά κλειστά».

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία και όχι εγώ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία, τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν είναι βέβαιος αν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι εκείνοι που «ικετεύουν» για συμφωνία, προσθέτοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εξελίσσεται ταχύτερα από το προβλεπόμενο. Παράλληλα, σημειώσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει συμφωνία, διαφορετικά θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Μάλιστα, προχώρησε σε ισχυρισμούς περί εκτεταμένων καταστροφών στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, αναφέροντας ότι έχει εξουδετερωθεί το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων και των εκτοξευτών της χώρας.

Η Τεχεράνη απάντησε στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ χωρίς να περιμένει συμφωνία

Το Ιράν διαβίβασε επισήμως την απάντησή του στο σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως μεταδίδεται, η απάντηση εστάλη το βράδυ της Τετάρτης μέσω μεσαζόντων, με την Τεχεράνη να αναμένει πλέον την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Οι βασικές προϋποθέσεις της Τεχεράνης

Καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει ότι το Ιράν θέτει συγκεκριμένους όρους για οποιαδήποτε εξέλιξη:

Άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών

Διασφάλιση συνθηκών που θα αποτρέπουν νέα σύγκρουση

Σαφής διευθέτηση πολεμικών αποζημιώσεων

Καθολική εφαρμογή κατάπαυσης πυρός σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες

Παράλληλα, η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι η άσκηση κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα», το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί και να λειτουργεί ως εγγύηση για την τήρηση δεσμεύσεων από την άλλη πλευρά.

Δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις των ΗΠΑ

Η ίδια πηγή εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις αμερικανικές προθέσεις, κάνοντας λόγο για σχέδιο «τρίτης εξαπάτησης». Σύμφωνα με την εκτίμηση της Τεχεράνης, οι στόχοι της Ουάσιγκτον είναι:

Να παρουσιάσει διεθνώς εικόνα ειρηνικής διάθεσης

Να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου

Να κερδίσει χρόνο για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση

Επιπλέον, τονίζεται ότι μετά τους πρόσφατους πολέμους, το Ιράν δεν αμφισβητεί πλέον μόνο την τήρηση συμφωνιών, αλλά και την ίδια την πρόθεση των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν ουσιαστικά.