Τάιλερ Ρόμπινσον: Οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ

Στη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σε εκδήλωση πανεπιστημίου στη Γιούτα των ΗΠΑ προχώρησαν οι Αρχές.

Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δράστη της εν ψυχρώ δολοφονίας του πολιτικού ακτιβιστή.

“Τον έχουμε”, είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξστους δημοσιογράφους. Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο — ή “υπαινίχθηκε ότι διέπραξε τον φόνο” σε αυτόν τον φίλο– και αυτό το πρόσωπο με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον χθες, Πέμπτη. WATCH: Utah Gov. Spencer Cox at press conference announcing Charlie Kirk suspected assassin is in custody: "Words are not violence. Violence is violence." pic.twitter.com/Eg1rLKrCHg— Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Μέλος της οικογένειας που απάντησε σε ερωτήσεις των ερευνητών είπε πως ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τελευταία και μιλούσε με υποτιμητικό τρόπο για τον Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κοξ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν οι αρχές πιστεύουν ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον ενήργησε μόνος του, ο Κοξ απάντησε: «Ναι, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συλλήψεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Κυβερνήτης της Γιούτα: Η επίθεση στον Τσάρλι Κερκ είναι «επίθεση εναντίον όλων μας»

Ακόμα και καθώς η βία ξεσπά παντού, οι αρχές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επειδή η επίθεση «πλήττει τα θεμέλια του ποιοι είμαστε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής.

Η «πολιτική δολοφονία» του Κερκ είναι «πολύ μεγαλύτερη από μια επίθεση σε ένα άτομο», είπε ο Κοξ.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας. Είναι μια επίθεση στο αμερικανικό πείραμα. Είναι μια επίθεση στα ιδανικά μας. Αυτό θίγει τα ίδια τα θεμέλια του ποιοι είμαστε, του ποιοι ήμασταν και του ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερες εποχές», είπε ο Κοξ.

Αποκαλώντας τον Κερκ υπέρμαχο της ελεύθερης έκφρασης, ο Κοξ είπε: «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να λύσουμε όλα τα άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων βίας για τα οποία ανησυχούν οι άνθρωποι, αν δεν μπορούμε να έχουμε σύγκρουση ιδεών με ασφάλεια».

«Ξεκουράσου τώρα, αδερφέ» – Το μήνυμα του διευθυντή του FBI

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, απηύθυνε ένα μήνυμα στον δολοφονημένο φίλο του, Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που βρισκόταν σε εξέλιξη: «Προς τον φίλο μου, Τσάρλι Κερκ: Ξεκουράσου τώρα, αδερφέ. Έχουμε την σκοπιά. Και θα σε δω στη Βαλχάλα», είπε.