Τάιλερ Ρόμπινσον: Απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες στον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Θα ζητηθεί η επιβολή της θανατικής ποινής

Αντιμέτωπος με πληθώρα κατηγοριών είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, που είναι ύποπτος για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορήθηκε επίσημα για φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία, δύο κατηγορίες παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και κακουργηματικής χρήσης πυροβόλου όπλου που προκαλεί σοβαρό σωματικό τραυματισμό, δύο κατηγορίες παραποίησης μάρτυρα και διάπραξης βίαιου αδικήματος παρουσία παιδιού, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για παραποίηση μαρτύρων επειδή έδωσε εντολή στον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα και να σιωπήσει. Μάλιστα, ο Γκρέι είπε ότι σκοπεύει να επιδιώξει την θανατική ποινή, καθώς η δολοφονία με διακεκριμένη διάπραξη φυλάκισης συνεπάγεται την πιθανότητα θανατικής ποινής στη Γιούτα.

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ο διάλογος με τον συγκάτοικο του μετά τη δολοφονία

Ο ύποπτος για την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε την πράξη του στον συγκάτοικό του σε μια σειρά μηνυμάτων μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τα έγγραφα κατηγορίας που κατατέθηκαν σήμερα από τον εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα.

Ακολουθεί ένα μέρος αυτής της ανταλλαγής, όπως περιγράφεται στα έγγραφα:

Συγκάτοικος: Δεν ήσουν εσύ που το έκανες σωστά;;;;

Ρόμπινσον: Ναι, λυπάμαι.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι έπιασαν το άτομο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρόμπινσον: όχι, άρπαξαν κάποιον τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον με παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο που το έριχνα λίγο αργότερα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αποκλείστηκε.

Σε ένα άλλο σημείο της συζήτησης, ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον τον ρώτησε γιατί το έκανε. «Έχω χορτάσει το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να ξεπεραστεί με διαπραγμάτευση», απάντησε ο Ρόμπινσον, σύμφωνα με τα έγγραφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρόμπινσον είπε επίσης στον συγκάτοικό του ότι το τουφέκι που φέρεται να χρησιμοποίησε ανήκε στον παππού του. Έστειλε αρκετά μηνύματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να το ανακτήσει, ενώ η αστυνομία τον αναζητούσε τις ώρες μετά τους πυροβολισμούς.

« Ανησυχώ τι θα έκανε ο γέρος μου αν δεν έφερνα πίσω το τουφέκι του παππού», έλεγε ο Ρόμπινσον στα μηνύματα και φάνηκε να σκέφτεται αν θα μπορούσαν να εντοπιστούν τα στοιχεία προέλευσής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ίσως χρειαστεί να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα. Πώς διάολο θα εξηγήσω που το έχασα από τον γέρο μου», είπε, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Ρόμπινσον είπε επίσης στον συγκάτοικό του να διαγράψει τα μηνύματα και να μην μιλήσει στην αστυνομία ή στα μέσα ενημέρωσης.