Συρία: Αναφορές για ισραηλινή επίθεση και βομβαρδισμούς στα νότια

Ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να βομβάρδισαν μια περιοχή ανάμεσα στα χωριά Τζάμλα και Σαϊσούν στη λεκάνη Γιαρμούκ, στη νότια επαρχία Νταράα της Συρίας, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης εισβολή στην περιοχή Wadi al-Raqad στη δυτική επαρχία της Νταράα, με επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να εισέρχονται στην περιοχή και να δημιουργούν σημείο ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση πρόσθεσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος του δρόμου από την πύλη μέχρι την είσοδο του Wadi al-Raqad, απέναντι από τις πόλεις Jamla και Saisoun.

Ξεχωριστά, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο άτομα από το χωριό Κόντρα στην ύπαιθρο της νότιας Κουνέιτρα.