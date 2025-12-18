Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ψάχνουν για εναλλακτικό σχέδιο για την Ουκρανία οι «27»

Σε θρίλερ έχει μετατραπεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Οι συνομιλίες στην αίθουσα είναι «τεταμένες», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αργά.

«Υπάρχουν περίπλοκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και περίπλοκα θέματα που δεν υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico «οι ηγέτες θα συναντηθούν τώρα για ένα δείπνο εργασίας, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι. Θα συνεχίσουν να συζητούν τη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, με ένα νέο προσχέδιο της πρότασης να διανέμεται σε έντυπη μορφή στις αντιπροσωπείες».