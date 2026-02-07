Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ
Αναμένεται να ανακριθούν σύντομα
Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.
Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.
