Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Αναμένεται να ανακριθούν σύντομα

Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ
DEBATER NEWSROOM

Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ