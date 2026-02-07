Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.