Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για τη λήξη του πολέμου μέχρι τον Ιούνιο

Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ρωσία και την Ουκρανία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα εμπλεκόμενα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα» είπε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή στις συνομιλίες» , δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.