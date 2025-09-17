Συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα – Νέο πέρασμα “48 ωρών” για την απομάκρυνση των κατοίκων (βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία “ενός προσωρινού περάσματος” για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

"Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα", επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

"Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00", πρόσθεσε ο ίδιος.

Μέχρι στιγμής, οι κάτοικοι της Γάζας μπορούσαν να φύγουν μόνο μέσω ενός παραλιακού δρόμου, που έχει κατακλυστεί από πεζούς και οχήματα, καθώς κατά χιλιάδες κατευθύνονται προς τα νότια της πόλης για να αποφύγουν την επικείμενη επίθεση.

Σύμφωνα με νέα εκτίμηση των ισραηλινών δυνάμεων, περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής απομακρυνθεί από την Πόλη της Γάζας και έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές του θύλακα.

Η χερσαία εισβολή ξεκίνησε από τα περίχωρα της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης 16/9, με τον ισραηλινό στρατό να εντείνει τους βομβαρδισμούς και να προχωρά προς το κέντρο της πόλης.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έγραψε: «Η Γάζα καίγεται», τονίζοντας ότι οι IDF «χτυπούν τρομοκρατικές υποδομές» και εργάζονται για την «απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση «κρίσιμο στάδιο» του πολέμου, βλέποντας τη Γάζα ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε: «Η Γάζα είναι το κύριο προπύργιο της Χαμάς αυτή τη στιγμή. Είπα κύριο, όχι τελευταίο».

Την ίδια ώρα, η Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση «πρωτοφανή βάρβαρη σιωνιστική κλιμάκωση» που «παραβιάζει κάθε διεθνή κανόνα».

Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικοί φορείς προειδοποιούν ότι η επίθεση θα επιδεινώσει την ήδη δραματική κατάσταση, με τμήματα της Γάζας να έχουν κηρυχθεί επισήμως σε λιμό.

Την Τρίτη, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι «στοχοποιήθηκαν συλλογικά λόγω της ταυτότητάς τους», με το Τελ Αβίβ να απορρίπτει «κατηγορηματικά την παραμορφωμένη και ψευδή έκθεση».

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την εισβολή: «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει τώρα».

Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε έκκληση για παγκόσμια παρέμβαση, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου». Παρά τις αντιδράσεις, οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ στηρίζουν ανοιχτά το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει στην Ιερουσαλήμ: «Μπορεί να χρειαστεί τελικά μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση για να εξαλειφθεί η Χαμάς».

Την ίδια ώρα η ΕΕ θα εξετάσει σήμερα νέες κυρώσεις στο Ισραήλ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν.

«Αύριο (σ.σ σήμερα), οι επίτροποι θα εγκρίνουν μια δέσμη μέτρων για το Ισραήλ», δήλωσε η εκπρόσωπος Πάολα Πινιο σε δημοσιογράφους.

«Συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ».