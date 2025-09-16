Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη σε καραβάνια – Προελαύνουν τα τανκς του Ισραήλ (Βίντεο)

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες στη Γάζα μετά τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων.

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να χτυπήσουν για μια ακόμη φορά την Χαμάς και τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης. Παράλληλα, από την πλευρά τους χιλιάδες Παλαιστίνιοι αφήνουν πίσω όσα τους έχουν απομείνει και εγκαταλείπουν την πόλη προκειμένου να μπορέσουν να σωθούν από την επιχείρηση και τους βομβαρδισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα ζήτησε επιτάχυνση των προσπαθειών για την εκκένωση των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας. «Αυτή τη στιγμή, [οι κάτοικοι της Γάζας] εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας και μέχρι στιγμής σχεδόν 400.000 έχουν ήδη φύγει», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι σε μια συζήτηση στο καταφύγιο διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ σήμερα, «τους έδωσα οδηγίες να βρουν τρόπους για να τους διευκολύνουν να φύγουν».

«Θέλουν να φύγουν, θέλουν να φύγουν από την πόλη, επειδή το θέλουν — μας αντιδρούν, όχι στη Χαμάς, η οποία, παρεμπιπτόντως, περιστασιακά πυροβολεί ακόμη και εναντίον τους για να τους εμποδίσει να το κάνουν», λέει.

Λέει ότι η προσπάθεια εκκένωσης των κατοίκων της Γάζας από την πόλη ενόψει της μεγάλης επίθεσης «είναι επιτυχής, αλλά πρέπει να την εντείνουμε — να την βοηθήσουμε, να την επιταχύνουμε — επειδή έχουμε συμφέρον να τερματίσουμε τον πόλεμο γρήγορα και όχι με ήττα».

«Σε όσους λένε, “Ελάτε, τελειώστε, απλώς τερματίστε το” – το να τερματιστεί με ήττα θα ήταν μια τεράστια νίκη για τις δυνάμεις του κακού, για τον άξονα του κακού του Ιράν, ο οποίος θα ανακάμψει γρήγορα από αυτό, επειδή όλοι παρακολουθούν ποιος κερδίζει. Αν [η Χαμάς] επιβιώσει εκεί, αν παραμείνει εκεί, θα το χαρακτηρίσουν νίκη – και φυσικά, θέλουμε να επιτύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα», συνεχίζει.

Όσον αφορά την εθελοντική αποχώρηση από τη Γάζα, ο Νετανιάχου λέει: «Αυτή η πιθανότητα σίγουρα υπάρχει. Δεν έχει αφαιρεθεί από το τραπέζι. Αλλά δεν είναι μια ενεργή εκστρατεία που διεξάγουμε. Δεν είναι κάτι που προωθούμε».

Ισχυρίζεται ότι «Αν οι πύλες ήταν ανοιχτές, αν υπήρχε τρόπος να ανοίξουν οι πύλες, θα έφευγαν — περίπου το 60%, σύμφωνα με έρευνες — έρευνες από αραβικές πηγές, από δυτικές πηγές, αλλά και από τις δικές μας μεθόδους — θα ήθελαν να φύγουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταδικάζει τους ισχυρισμούς άλλων εθνών, λέγοντας: «”Δεν πρέπει να τους αφήσετε να φύγουν, πρέπει να τους κλειδώσετε στη Γάζα πάση θυσία”». «Σε αντίθεση με άλλες εμπόλεμες ζώνες στον κόσμο, λένε ότι είναι ανήθικο να τους επιτρέψουμε να φύγουν. Νομίζω ότι αυτό που είναι ανήθικο είναι να μην τους επιτρέψουμε να φύγουν», είπε.

Το Ισραήλ προελαύνει στη Γάζα – Βίντεο με άρματα μάχης από το IDF

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται τα στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στην πόλη της Γάζας, ενώ ο στρατός ξεκίνησε νέα επίθεση εναντίον της Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού του Ισραήλ ο στρατός εισέβαλε στην πόλη της Γάζας και έχουν καταστρέψει δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η μεραρχία, μια ελίτ μονάδα αλεξιπτωτιστών και κομάντος, εντάχθηκε στην 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει ο IDF,μία τρίτη μεραρχία, η 36η, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 16, 2025

«Η επιστροφή των ομήρων είναι καθήκον εθνικής σημασίας»

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι στόχος αυτής της επιχείρησης είναι η επιστροφή των ομήρων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Στρατιώτες και διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ισραηλινοί πολίτες. Τις τελευταίες 24 ώρες, μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με το πολιτικό κλιμάκιο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (ΙΣΑ) έχουν επεκτείνει σημαντικά την επιχείρησή τους στην Πόλη της Γάζας. Επιχειρούμε βαθιά στην περιοχή, συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, χτυπήματα ακριβείας και υψηλής ποιότητας πληροφορίες. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις επιθέσεις κατά της Χαμάς μέχρι την αποφασιστική ήττα της. Όλες οι ενέργειές μας εκτελούνται σύμφωνα με ένα οργανωμένο σχέδιο, με την επιστροφή των ομήρων και την αποφασιστική ήττα της Χαμάς στο επίκεντρο του μυαλού μας.

Η Χαμάς έχει πληγεί και αποδυναμωθεί. Έχουμε νικήσει τον πυρήνα της στρατιωτικής της δύναμης και τώρα επεκτείνουμε το επίτευγμα που θα φέρει το τέλος του πολέμου πιο κοντά. Θέλω να τονίσω: η επιστροφή των ομήρων μας είναι στόχος του πολέμου και εθνική και ηθική υποχρέωση. Έχουμε καλέσει χιλιάδες εφέδρους για την εκστρατεία και επιχειρούν παράλληλα με τα τακτικά στρατεύματα. Επιθυμώ να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση σε αυτούς και στις οικογένειές τους, που φέρουν αυτό το

βαρύ βάρος. Είναι η αιχμή του δόρατος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και οι εγγυητές της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ. Εκτελούν την αποστολή τους με αφοσίωση, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ο λαϊκός στρατός – αυτή είναι η πηγή της δύναμής τους. Οι IDF υπηρετούν τον λαό και λειτουργούν για λογαριασμό του. Ως διοικητής των IDF, είναι καθήκον μου να παρουσιάζω πριν από κάθε επιχείρηση όλες τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια. Όλοι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες παρουσιάστηκαν στο πολιτικό κλιμάκιο με σαφήνεια και επαγγελματισμό. Αυτό είναι το καθήκον μου και, υπό αυτή την αλήθεια, ηγούμαι της επιχείρησης, μαζί με μια εξαιρετική και έμπειρη γραμμή διοικητών, για την επίτευξη όλων των στόχων με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Από τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που δεχτήκαμε βάναυση επίθεση, η επιχειρησιακή μας αντίληψη έχει αλλάξει εντελώς.

Σε συνεργασία με όλους τους κλάδους ασφαλείας, εξαλείψαμε το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας της Χαμάς, χτυπήσαμε ολόκληρο τον ιρανικό άξονα του κακού και απομακρύναμε τις υπαρξιακές απειλές στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Rising Lion”.

Αυτά τα αποτελέσματα, που επιτεύχθηκαν χάρη στη θυσία και τον ηρωισμό των γενναίων στρατιωτών μας, στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά, έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας και ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν τη στρατηγική θέση του Κράτους του Ισραήλ και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προς όφελός μας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσουμε τη ζημιά που πλήττει τους πολίτες. Σε αυτή την επιχείρηση, ενεργούμε για να νικήσουμε μια τρομοκρατική οργάνωση που διακηρύσσει από κάθε πλατφόρμα ότι ο στόχος της είναι να εξαλείψει την ίδια την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ.

Πολίτες του Ισραήλ, το Ρος Χασανά είναι εδώ. Ακόμα και αυτές τις μέρες, καθώς ο λαός του Ισραήλ συγκεντρώνεται γύρω από το εορταστικό τραπέζι, οι στρατιώτες μας αναπτύσσονται στην πρώτη γραμμή και πέρα ​​από τις εχθρικές γραμμές, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κάνουν αυτό με αίσθημα αποστολής και βαθιάς δέσμευσης στο έθνος. Ως κάποιος που είναι μαζί τους σχεδόν καθημερινά στο πεδίο της μάχης, μπορώ να πω ότι το κάνουν επίσης με ενότητα και συναδελφικότητα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Δεν θα ξεχάσουμε ούτε στιγμή όσους δεν είναι μαζί μας και τις πενθούντες οικογένειες που έχουν πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ολόκληρο το Κράτος του Ισραήλ σκύβουν το κεφάλι τους μπροστά στη θυσία τους. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να συνοδεύουμε τους τραυματίες μας στη διαδικασία ανάρρωσής τους. Στρατιώτες μου, όπως λέγεται στην προσευχή Ne’ilah: «Ανοίξτε μας μια πύλη την ώρα που θα κλείσει η πύλη».

Με την άφιξη του νέου έτους, θα διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια πύλη ασφάλειας, ανάπτυξης και ευημερίας στη γη μας.

Είμαστε όλοι συνεταίροι στο πεπρωμένο, ενωμένοι γύρω από μια κοινή κληρονομιά και μια δέσμευση για το μέλλον του Κράτους του Ισραήλ. Να είστε περήφανοι για τις πράξεις σας, να ενεργείτε με υπευθυνότητα και να μας οδηγείτε στη νίκη.»