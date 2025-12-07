Συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο: Στο επίκεντρο η βιώσιμη ειρήνη με την Παλαιστίνη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει, μέχρι στιγμής, επιβεβαίωση από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι βλέπει «έναν δρόμο προς μια βιώσιμη ειρήνη» με τους Παλαιστίνιους, επιμένοντας ωστόσο ότι ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας της περιοχής θα παραμείνει στα χέρια του Ισραήλ.

Υπογράμμισε πως υπάρχει προοπτική για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας με τα αραβικά κράτη.

Αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πρώτη φάση βρίσκεται «πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της», ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση.

«Στο τέλος του μήνα θα έχω πολύ σημαντικές συνομιλίες για να διασφαλιστεί η υλοποίηση της επόμενης φάσης του σχεδίου», τόνισε.