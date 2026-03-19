Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση όπου μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Συναγερμός σήμανε στον Λευκό Οίκο, καθώς μη αναγνωρισμένα drones εντοπίστηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους πάνω από τη στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιορίσει από πού προήλθαν τα drones.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, τα drones πάνω από το Fort McNair οδήγησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ.

Οι δύο υπουργοί, όμως, δεν μετακινήθηκαν, σημειώνει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί πιθανές απειλές πιο στενά, λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Από τη πλευρά του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα των drones με τη Washington Post και αρκέστηκε στο εξής σχόλιο: «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις μετακινήσεις του υπουργού (του Χέγκσεθ) για λόγους ασφαλείας, και η δημοσιοποίηση τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη»