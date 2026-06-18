«Βροχή» πετρελαίου στη Μόσχα μετά από πλήγμα ουκρανικών drones σε διυλιστήριο (Βίντεο)

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06), η Ουκρανία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με drones κατά της Μόσχας, βάζοντας στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στην επιχείρηση συμμετείχαν σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που καταδεικνύει τη διευρυνόμενη δυνατότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 194 ουκρανικά drones το πρωί της Πέμπτης, κατά την τρίτη διαδοχική ημέρα επιθέσεων στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.

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Βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τεράστιες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν τον ουρανό της νότιας Μόσχας, σε μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις που έχει δεχθεί η πόλη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, οπτικό υλικό δείχνει καμένο πετρέλαιο να πέφτει σαν «βροχή» σε διάφορες περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας

Oil-like residue is falling over Moscow and the surrounding region, leaving marks on cars, windowsills, benches, and other surfaces. pic.twitter.com/P103Ae9OWY June 18, 2026

⚡️“If Ukraine burns, your moscow will burn too,” — Volodymyr Zelenskyy said.



According to the President of Ukraine, the recent strikes on russia were a response to russian attacks on Ukraine, including strikes affecting the Kyiv Pechersk Lavra.



“If putin does not want to end…— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 18, 2026

Η επίθεση εκλαμβάνεται ως ακόμη μία ένδειξη της ενισχυμένης ικανότητας της Ουκρανίας να διεξάγει επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς με drones εγχώριας παραγωγής, στοχεύοντας κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές μακριά από τα πεδία των μαχών.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

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Ο στόχος ήταν το διυλιστήριο της Μόσχας

Το διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή Καπότνια έπληξαν αρκετά από τα drones, το οποίο πρόκειται για το μεγαλύτερο διυλιστήριο της μητροπολιτικής περιοχής.

Το ίδιο συγκρότημα είχε βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων και την Τρίτη, ενώ είχε δεχθεί πλήγμα και περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

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Στο διαδίκτυο δημοσιεύτηκαν βίντεο τα οποία καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία το καπάκι μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτινάσσεται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα έπειτα από ισχυρή έκρηξη, ενώ σε άλλα σημεία του συγκροτήματος εκδηλώνονται πυρκαγιές.

WATCH: Ukraine managed to land some impressive strikes on Moscow this morning. pic.twitter.com/fHnGF7nRgb ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

🇷🇺🇺🇦 L'Ukraine a lancé ce jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant ses principaux aéroports, selon les autorités ⤵️ pic.twitter.com/51Fjoqbjg2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Ο Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι πολλαπλά drones έπληξαν το διυλιστήριο και δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ζημιές στα προάστια της πόλης

Οι ουκρανικές επιδρομές προκάλεσαν ακόμη ζημιές σε πολυκατοικίες στη νότια πλευρά της Μόσχας, καθώς και σε προαστιακές περιοχές της πόλης. Ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι επλήγησαν δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Σημαντικές ήταν και οι συνέπειες στις αερομεταφορές, καθώς τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ η Aeroflot προχώρησε στην ακύρωση 170 πτήσεων.

Ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν ήδη επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη ρωσική παραγωγή καυσίμων.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων στη Ρωσία προχώρησαν στην επιβολή ορίων στις ποσότητες βενζίνης που μπορούν να προμηθεύονται οι πολίτες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα πλήγματα που στοχεύουν τις οδούς ανεφοδιασμού προς την Κριμαία και τις κατεχόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Παράλληλα, οι ουκρανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα επάρκειας καυσίμων στην Κριμαία, με τις τοπικές αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα δελτίωσης από τις αρχές του μήνα.

Ζελένσκι: «Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, δεν θα μείνουμε αδρανείς»

Όπως αναφέρει ο ουκρανικός στρατός, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Liutyi και FP-1, καθώς και ειδικές μονάδες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).

Μιλώντας για την επιχείρηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ήταν «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που πλήττουν συστηματικά ουκρανικές πόλεις. «Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και επιθυμεί να τον συνεχίσει, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς. Θα απαντήσουμε», δήλωσε.

Η SBU ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κάθε τέτοια επιχείρηση αναγκάζει τη Ρωσία να δαπανά επιπλέον πόρους για επισκευές, ενίσχυση της αεράμυνας και αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, απευθύνθηκε μάλιστα στους Ρώσους πολίτες μέσω ανάρτησης στο Χ. «Τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε.

Η G7 στηρίζει την Ουκρανία

Ενώ οι ηγέτες της G7 συνεδρίαζαν στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε η επίθεση, οι οποίοι δεσμεύθηκαν να στηρίξουν αυτό που χαρακτήρισαν «νέα δυναμική» υπέρ της Ουκρανίας, παρέχοντας περισσότερα αντιαεροπορικά πυρομαχικά και αμυντικά συστήματα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι της χώρας αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών πληγμάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. «Όλοι οι εταίροι μας επισήμαναν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Την ίδια στιγμή, παρά τη συνεχιζόμενη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένα σημεία του μετώπου, ο ρυθμός της προόδου τους έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει εδάφη σε ορισμένους τομείς.