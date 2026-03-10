Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο με την εκτόξευση ιρανικών drones που χτύπησαν διυλιστήριο στη Χάιφα

Σε απάντηση των επιθέσεων του Ισραήλ

Βίντεο με την εκτόξευση ιρανικών drones που χτύπησαν διυλιστήριο στη Χάιφα
Χρήστος Παπαδόπουλος

Βίντεο με την εκτόξευση drones κατά διυλιστηρίου στην Χάιφα του Ισραήλ, που σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, δημοσίευσε το Ιράν.

Στο βίντεο φέρονται να εκτοξεύονται drones κατά των εγκαταστάσεων του Ισραήλ στη Χάιφα.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ιράν αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σε απάντηση της επιθετικότητας εναντίον των αποθηκών πετρελαίου του Ιράν, ο στρατός του Ιράν επιτέθηκε με drones στα διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και σε δεξαμενές καυσίμων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Χάιφα. Η μάχη ενάντια στους εγκληματίες της Αμερικής και το παιδοκτόνο σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη του μετώπου της αλήθειας επί του ψεύδους».

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν τις εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεωτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

