Μια ανατριχιαστική πτυχή του πολέμου στην Ουκρανία φέρνει στο φως η βρετανική εφημερίδα «The Sunday Times», δημοσιεύοντας στοιχεία που κάνουν λόγο για περιστατικά κανιβαλισμού μεταξύ Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο του Ντονέτσκ.

Οι αναφορές βασίζονται σε υποκλαπείσες συνομιλίες Ρώσων αξιωματικών, τις οποίες εξασφάλισαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, και περιγράφουν σκηνές απόλυτης εξαθλίωσης και φρίκης.

At least five alleged cases of cannibalism were reported in winter 2025–2026 in eastern Ukraine due to food shortages and supply issues, The Sunday Times reports, citing Ukrainian intelligence.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Νοέμβριο του 2025, στην 5η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που επιχειρούσε στο Μίρνοχραντ, ένας Ρώσος στρατιώτης με το κωδικό όνομα «Khromoy» φέρεται να δολοφόνησε δύο συμπολεμιστές του με σκοπό να τους καταναλώσει

Οι λεπτομέρειες που περιγράφονται στις συνομιλίες είναι μακάβριες. Ο δράστης εντοπίστηκε σε υπόγειο δίπλα στις σορούς των θυμάτων του. Στον χώρο βρέθηκε μηχανή κοπής κιμά, ενώ ο «Khromoy» φέρεται να είχε ήδη ακρωτηριάσει ένα από τα θύματα.

Ο δράστης σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών όταν έγινε αντιληπτός από άλλους Ρώσους στρατιώτες. Ο υποδιοικητής της Ταξιαρχίας, Βλαντισλάβ Ραζίκοφ, εμφανίζεται σοκαρισμένος από το οπτικό υλικό που του εστάλη, με υφιστάμενό του να αποδίδει την πράξη στην πλήρη έλλειψη τροφίμων.

«Οι στρατιώτες μας θα αρχίσουν σύντομα να τρώνε ο ένας τον άλλον, αφού λιμοκτονούν», φέρεται να δηλώνει ο ανώνυμος αξιωματικός.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά λόγω λιμοκτονίας

Οι ουκρανικές υπηρεσίες υποστηρίζουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για αποτέλεσμα της κατάρρευσης της διοικητικής μέριμνας του ρωσικού στρατού.

Αντίστοιχη αναφορά υπήρξε και τον Ιούνιο του 2025 στην 68η Μεραρχία, όπου στρατιώτης με το κωδικό όνομα «Brelok» φέρεται να κατανάλωνε τη σορό συμπολεμιστή του επί δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του.

Η αντίδραση της Μόσχας

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «κατασκευασμένη προπαγάνδα» των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι ισχυρισμοί αυτοί στερούνται εγκυρότητας και αποσκοπούν αποκλειστικά στη δημιουργία εντυπώσεων, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του μετώπου.

Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι των «The Sunday Times» επιμένουν στην αυθεντικότητα του φωτογραφικού υλικού και των ηχητικών ντοκουμέντων μετά από ενδελεχή έρευνα, αναδεικνύοντας μια ζοφερή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία.