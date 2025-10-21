Στον “αέρα” το τετ α τετ Τραμπ – Πούτιν: Ο Λευκός Οίκος “πάγωσε” την συνάντηση στην Ουγγαρία

Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ούτε οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, σχεδιάζουν να συναντηθούν άμεσα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο χωρίς να έχουν προγραμματιστεί επίσημες επαφές κορυφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων διεθνών εντάσεων και των συζητήσεων για τη ρωσο-αμερικανική συνεργασία σε θέματα ασφαλείας και γεωπολιτικής στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.