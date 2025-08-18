Στο τραπέζι το σενάριο για τριμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι τα επόμενα 24ωρα

Το ενδεχόμενο μίας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στα επόμενα 24ωρα άφησαν ανοιχτό Αμερικανοί αξιωματούχοι, καλώντας παράλληλα τους Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι προετοιμασμένοι, αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ABC News, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει και ο Τζέι Ντι Βανς. Την ίδια ώρα αρκετά είναι τα σενάρια για το μέρος που θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση. Η Τζόρτζια Μελόνι προτείνει τη Ρώμη, ο Εμανουέλ Μακρόν τη Γενεύη, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προτείνουν τη Βουδαπέστη ή το Ελσίνκι.

Σοβαρή υποψηφιότητα θέτει και το Βατικανό, μετά από πρόταση του Πάπα. Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πούτιν που περιορίζει τις μετακινήσεις του αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο υπενθυμίζει ότι στη σύνοδο της Αλάσκας δεν τέθηκε ποτέ θέμα μία τριμερούς συνάντησης.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Σε πολύ δύσκολη θέση και με την πλάτη στον τοίχο είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα Δευτέρα συναντά στον Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του Ευρωπαίους ηγέτες και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Μετά τα νέα φονικά ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον ουκρανικών πόλεων στη διάρκεια της νύκτας, η συνάντηση αυτή τον Λευκό Οίκο θα είναι η πρώτη που διεξάγεται υπό αυτό το σχήμα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Στη διάρκειά της αναμένεται να συζητηθούν κυρίως ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, προκειμένου να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Ουκρανός πρόεδρος “βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο δίλημμα: είτε να ρισκάρει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, είτε να αποδεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία με βαρύ τίμημα την παραχώρηση εδαφών έναντι ασαφών εγγυήσεων ασφαλείας, που ενδέχεται να επιτρέψουν στη Μόσχα να επιστρέψει ισχυρότερη σε λίγα χρόνια”.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανάλυση, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν -που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός- ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

Πέρα από την αποφυγή νέας σύγκρουσης και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του Τραμπ για συμφωνία, οι στόχοι του Ζελένσκι στις συνομιλίες περιλαμβάνουν:

Να μάθει περισσότερα για τις απαιτήσεις του Πούτιν, να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για μια τριμερή συνάντηση και να ωθήσει τις ΗΠΑ προς αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με άτομο με γνώση των διεργασιών που δεν κατονομάζεται από το Bloomberg.

Το κατά πόσο μπορεί να επιτύχει κάτι από αυτά εξαρτάται, όπως τονίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από το πόσο έχει επηρεάσει ο Πούτιν τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, βρίσκεται και ο ίδιος υπό πίεση. Είχε δεσμευτεί πως με την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο θα τερματίσει γρήγορα την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας που διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο της. Ωστόσο, παραδέχθηκε τελικά ότι το Κρεμλίνο είναι αυτό που αρνείται να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει αρχικά συνομιλίες μόνο με τον Τραμπ στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Το πρόγραμμα των σημερινών συναντήσεων έχει ως εξής (σε ώρα Ελλάδας):

– 19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

– 20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

– 20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

– 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

– 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες