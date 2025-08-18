Ουκρανία: 4 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε επιδρομή ρωσικών drones στο Χάρκοβο πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τραυμάτισε άλλους δεκαεπτά, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τη νύχτα για ρωσικά πλήγματα στη Σούμι (βορειοανατολικά), στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) και στο Χάρκοβο, όπου ήταν ιδιαίτερα καταστροφικά.

Η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους», κατήγγειλε μέσω Telegram ο επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ, μεταφορτώνοντας φωτογραφία ακινήτου στις φλόγες στο Χάρκοβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα πλειοδότησε: «η Ρωσία είναι δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να σταματηθεί μέσω διατλαντικής ενότητας και πίεσης», τόνισε μέσω X.



The glass shattered. Eleven people were injured, including a child.

Το Χάρκοβο, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική επίθεση εναντίον συνοικίας κατοικιών» περί τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πλήττοντας πενταώροφη πολυκατοικία, που πήρε φωτιά σε διάφορα σημεία και υπέστη μεγάλες καταστροφές.

«Ακόμη ένα πτώμα μόλις βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται στους 4 νεκρούς», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ τα δυο από τα θύματα ήταν κοριτσάκι 1,5 έτους και 15χρονος. Αναφέρθηκε επίσης σε 18 τραυματίες και πέντε αγνοούμενους.

Η πόλη χτυπήθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

In Kharkiv, the injury count has climbed to 11.



The local procurator's office released this video of the scene of the Russian attack.

Οι επιθέσεις αυτές έγιναν μόλις μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτόν των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον και τη σύσκεψή τους με Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον θα γίνουν τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο κ. Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Η Ρωσία κατέστρεψε 23 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Κατά κανόνα, οι ανακοινώσεις του είδους αφορούν μόνο το πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την ουκρανική πλευρά.