Το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ, γνωστό και ως «Φτερά της Σιών» προσγειώθηκε στην Αθήνα, μεταφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πρέσβη του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, επειδή είναι κλειστό λόγω της τεταμένης κατάστασης το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ, όπου βρισκόταν, στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος.

O ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων flightradar επιβεβαίωσε ότι το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος πέταξε από το Τελ Αβίβ στην Αθήνα.

The Israeli officials who left Tel Aviv have landed in Athens, Greece. https://t.co/h4RfWzalTU pic.twitter.com/FynhoC1fax