Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως έφθασε στην ισπανική πόλη Γρανάδα προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενός φόρουμ που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ περισσότερων από 40 χωρών μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στη Γρανάδα αναμένεται να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη προς τον Ζελένσκι, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε φόβους πως οι εσωτερικές έριδες στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να πλήξουν την αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.



Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.



We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…