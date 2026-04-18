Στενά του Ορμούζ: «Όποιος πλησιάζει θα στοχοποιηθεί» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης – Συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ο Τραμπ

Έντονη είναι η κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν να προχωρούν στο νέο κλείσιμο τους, μέχρι να «αρθεί ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ».

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου με ανακοίνωση τους προειδοποιούν τα πλοία ότι δεν θα πρέπει να μετακινηθούν στο σημείο γιατί αυτό «θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα στοχοποιηθεί».

«Επίσης, ενημερώνουμε όλα τα σκάφη και τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν ειδήσεις μόνο από την επίσημη ναυτική αρχή του IRGC και μέσω του Channel 16, και οι δηλώσεις του τρομοκράτη προέδρου των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο δεν έχουν καμία αξιοπιστία», κατέληξε.

Λίγο αργότερα, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ με δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στάθηκε στο γεγονός ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία.

«Αγαπητέ λαέ του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αντιμετωπίσαμε αποφασιστικά τις προσπάθειες της Αμερικής για την απομάκρυνση ναρκών, θεωρώντας το ως παραβίαση της εκεχειρίας, και προχωρήσαμε μέχρι το σημείο της σύγκρουσης, αλλά ο εχθρός υποχώρησε.

Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το πυροβολήσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να γυρίσουν πίσω, και το έκαναν. Αν υπάρχει κυκλοφορία στο Στενό σήμερα, ο έλεγχος του είναι στα χέρια μας.

Οι Αμερικανοί κηρύσσουν αποκλεισμό εδώ και αρκετές ημέρες, πρόκειται για μια αδέξια και αδαή απόφαση. Είναι αδύνατο για άλλους να μπορούν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ σίγουρα θα περιοριστεί» ανέφερε.

Έκτακτη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τους κορυφαίους συμβούλους του για να συζητήσουν το νέο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Στη συνάντηση της αίθουσας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το Axios παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Βανς — ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν — ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Παρευρέθηκαν επίσης η αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτλιφ, και ο πρόεδρος του Κοινού Στρατού των Αρχηγών, Νταν Κέιν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Τραμπ: Δεν μπορεί να μας εκβιάσει μέσω των Στενών του Ορμούζ το Ιράν

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζαμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Ναυτιλιακές πηγές είπαν πως τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά. Υπογράμμισε πως το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν μηνύματα μέσω ασυρμάτων από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό που τους έλεγαν πως σε κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται ο διάπλους από τα Στενά, είπαν στο Ρόιτερς πηγές από τις αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και ναυτιλιακές πηγές, ανατρέποντας τις ενδείξεις νωρίτερα σήμερα πως η κυκλοφορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Τουλάχιστον δύο τάνκερ αναφέρθηκε πως δέχθηκαν πυρά, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό, είπαν οι πηγές.

Νωρίτερα, ιστότοποι παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων έδειξαν οκτώ δεξαμενόπλοια να διασχίζουν το στενό πέρασμα στην πρώτη μεγάλη μετακίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πριν από εβδομάδες.