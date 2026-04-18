Γκαλιμπάφ: Εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ σίγουρα θα περιοριστεί

Στο γεγονός ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ είναι στην Τεχεράνη στάθηκε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ο Γκαλιμπάφ στάθηκε στο γεγονός ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία.

«Αγαπητέ λαέ του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αντιμετωπίσαμε αποφασιστικά τις προσπάθειες της Αμερικής για την απομάκρυνση ναρκών, θεωρώντας το ως παραβίαση της εκεχειρίας, και προχωρήσαμε μέχρι το σημείο της σύγκρουσης, αλλά ο εχθρός υποχώρησε.

Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το πυροβολήσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να γυρίσουν πίσω, και το έκαναν. Αν υπάρχει κυκλοφορία στο Στενό σήμερα, ο έλεγχος του είναι στα χέρια μας.

Οι Αμερικανοί κηρύσσουν αποκλεισμό εδώ και αρκετές ημέρες, πρόκειται για μια αδέξια και αδαή απόφαση. Είναι αδύνατο για άλλους να μπορούν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ σίγουρα θα περιοριστεί» ανέφερε.