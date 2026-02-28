Στάρμερ: Το Ιράν να επιστρέψει στον δρόμο της διπλωματίας – Τι είπε για τις βρετανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Το δικό του μήνυμα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έστειλε με δήλωση του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιστρέψει στον δρόμο της διπλωματίας ενώ αν πληγούν βρετανικές βάσεις τότε θα επέμβει και εκείνος στην περιοχή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν στόχους στο Ιράν. Έκτοτε, το Ιράν έχει εξαπολύσει αδιάκριτες επιθέσεις σε όλη την περιοχή.

Γνωρίζω ότι ο βρετανικός λαός και οι κοινότητες σε όλη τη χώρα μας θα ανησυχούν βαθιά για το τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και για την τύχη αθώων ανθρώπων σε όλη την περιοχή, η οποία για πολλούς από εμάς περιλαμβάνει φίλους και μέλη της οικογένειάς μας. Έτσι, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ γρήγορα, θέλω να παρουσιάσω την αντίδρασή μας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπαιξε κανένα ρόλο σε αυτές τις επιθέσεις, αλλά εδώ και καιρό είμαστε σαφείς ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι εντελώς αποτρόπαιο. Έχουν δολοφονήσει χιλιάδες ανθρώπους του ίδιου του λαού τους, έχουν συντρίψει βάναυσα τη διαφωνία και έχουν επιδιώξει να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ιρανικό καθεστώς αποτελεί άμεση απειλή για τους αντιφρονούντες και την εβραϊκή κοινότητα.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος. Επομένως, είναι σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να τους επιτραπεί να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Αυτός παραμένει ο πρωταρχικός στόχος του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Καταδικάζω τις σημερινές επιθέσεις του Ιράν εναντίον εταίρων σε όλη την περιοχή, πολλοί από τους οποίους δεν είναι εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη σύγκρουση. Τους εκφράζουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας για την ασφάλεια των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή. Διαθέτουμε μια σειρά από αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή, τις οποίες ενισχύσαμε πρόσφατα.

Οι δυνάμεις μας είναι ενεργές και βρετανικά αεροπλάνα βρίσκονται σήμερα στον ουρανό στο πλαίσιο συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων για την προστασία του λαού μας, των συμφερόντων μας και των συμμάχων μας. Όπως έχει κάνει η Βρετανία στο παρελθόν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουμε ενισχύσει την προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού στο υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, προσεγγίζουμε τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε.

Μιλούσα σήμερα με ηγέτες από την E3 και από ολόκληρη την περιοχή. Είναι ζωτικής σημασίας να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση και να επιστρέψουμε σε μια διπλωματική διαδικασία. Θέλουμε να δούμε ειρήνη και ασφάλεια και την προστασία της ζωής των αμάχων.

Το Ιράν μπορεί να τερματίσει αυτό τώρα. Θα πρέπει να απόσχει από περαιτέρω επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά του προγράμματα και να σταματήσει την αποτρόπαια βία και καταστολή εναντίον του ιρανικού λαού, ο οποίος αξίζει το δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον του.

Σύμφωνα με την πάγια θέση μας, αυτή είναι η οδός προς την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ.