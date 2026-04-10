Βρετανία: Συγκαλεί νέο γύρο συνομιλιών για το Στενό του Ορμούζ

Η Βρετανία θα συγκαλέσει έναν τελευταίο γύρο συνομιλιών με τους συμμάχους της την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τρόπους απελευθέρωσης του Στενού του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα χωρίς να καταφεύγει στην καταβολή διοδίων στο Ιράν, δήλωσε Βρετανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις προγραμματισμένες συζητήσεις.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας επρόκειτο να συναντηθούν με ομολόγους τους από χώρες που συμμετείχαν στις συζητήσεις στις 2 Απριλίου, υπό την ηγεσία της υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν συντονισμένα οικονομικά και πολιτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων και τρόπων για την απελευθέρωση χιλιάδων πλοίων και ναυτών που έχουν παγιδευτεί στο Στενό, λέει ο αξιωματούχος.