Στενά του Ορμούζ: Πλοία που δέχθηκαν αμερικανικές κυρώσεις εξακολουθούν να διέρχονται παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ

Παρά την επίσημη έναρξη των αμερικανικών περιορισμών σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν, η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφονται ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ.

Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ χθες στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), στοχεύει κυρίως πλοία που έχουν προσεγγίσει ιρανικά λιμάνια ή εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, τουλάχιστον τέσσερα πλοία που συνδέονται με την Τεχεράνη διέσχισαν κανονικά τα Στενά ακόμη και μετά την έναρξη εφαρμογής των περιορισμών.

Τα δεδομένα, που προέρχονται από συστήματα παρακολούθησης όπως το MarineTraffic, δεν αμφισβητούνται, καθώς καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των πλοίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το δεξαμενόπλοιο «Christianna», το οποίο πέρασε τη θαλάσσια δίοδο αφού είχε προηγουμένως δέσει στο ιρανικό λιμάνι Bandar Imam Khomeini, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παρέμβαση κατά τη διέλευσή του.

Παράλληλα, το Sky News μετέδωσε ότι το «Rich Starry», πλοίο που βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, διήλθε από τα Στενά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο φέρεται να έχει κινεζική διασύνδεση ως προς την ιδιοκτησία και το πλήρωμα, ενώ φέρει σημαία Μαλάουι.

Αντίστοιχα, το «Murlikishan», επίσης υπό αμερικανικές κυρώσεις, ξεκίνησε από την Κίνα και κινήθηκε δυτικά, με την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του να βρίσκεται κοντά στο νησί Qeshm Island.

Στη λίστα αναφέρεται και το «Elpis», με ιρανική σημαία, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι Bushehr και πέρασε τα Στενά κατευθυνόμενο προς τον Κόλπο του Ομάν την ώρα που ξεκινούσε η εφαρμογή του μέτρου.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα πλοία φαίνεται να επιλέγουν εναλλακτικές πορείες, κινούμενα βόρεια της ζώνης του νησιού Λαράκ, σε περιοχή όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη διέλευσης. Το πλοίο «Peace Gulf», με σημαία Παναμά, είναι ένα από αυτά, με προορισμό λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το αξιοσημείωτο, τέλος, είναι ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής άμεση αντίδραση από τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την πρακτική εφαρμογή των περιορισμών ή για το αν το μέτρο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης.