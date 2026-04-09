Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ «παρουσίασε τις συζητήσεις του με τους ηγέτες του Κόλπου και τους στρατιωτικούς σχεδιαστές στην περιοχή σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να συγκαλέσει τους εταίρους για να συμφωνήσουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο».

«Συμφώνησαν ότι τώρα που υπάρχει εκεχειρία και συμφωνία για το άνοιγμα του Πορθμού, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της εξεύρεσης λύσης» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Οι ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη για ένα πρακτικό σχέδιο για την επαναφορά της ναυτιλίας σε κίνηση το συντομότερο δυνατό. Συμφώνησαν να μιλήσουν ξανά σύντομα».