Στάρμερ: Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών θα ασχοληθεί με την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, απευθύνθηκε στο βρετανικό κοινοβούλιο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αφού αρνήθηκε να υποστηρίξει τις ΗΠΑ στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

«Η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος και χαιρετίζω τις συνομιλίες [στο Πακιστάν]», είπε, προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής ηγετών από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί στην επίτευξη διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς και στον στρατιωτικό σχεδιασμό για την «παροχή διασφαλίσεων στη ναυτιλία μόλις δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον».

«Ο κοινός μας στόχος εδώ είναι ένα ανεξάρτητο, συντονισμένο, πολυεθνικό σχέδιο», πρόσθεσε.