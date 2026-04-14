Ολοκληρώθηκαν μετά από δύο ώρες οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ – Για «ιστορικό τετ-α-τετ» κάνει λόγο ο Ρούμπιο

Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον η δίωρη συνάντηση των πρεσβευτών του Ισραήλ, Γιεχίελ Λέιτερ, και του Λιβάνου, Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ.

Υπό τη μεσολάβηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, σε μια κίνηση που ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε «ιστορική ευκαιρία»

Αν και ο κ. Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως οι σύνθετες διμερείς διαφορές δεν είναι δυνατόν να γεφυρωθούν μέσα σε λίγες ώρες, τόνισε την ανάγκη για σταδιακά βήματα προόδου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας προϋποθέσεων για μια ουσιαστική αλλαγή, παρά τις χαμηλές προσδοκίες για άμεση επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

Την ώρα που ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράση για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Η Γαλλία και η Βρετανία αναμένεται να συμπροεδρεύσουν σε κρίσιμη τηλεδιάσκεψη την προσεχή Παρασκευή, με στόχο τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής αμυντικής αποστολής στην περιοχή.

Η ατζέντα των συνομιλιών επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες:

Ασφάλεια και Ελευθερία: Αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων.

Αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων. Πίεση προς την Τεχεράνη: Εξέταση αυστηρών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, εφόσον τα Στενά παραμείνουν κλειστά.

Εξέταση αυστηρών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, εφόσον τα Στενά παραμείνουν κλειστά. Διαχείριση Κρίσης: Απελευθέρωση εγκλωβισμένων πληρωμάτων και σκαφών, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Αστρονομικές αποζημιώσεις αξιώνει το Ιράν

Στην Τεχεράνη, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτιμήσει το κόστος των πρόσφατων στρατιωτικών πληγμάτων από ΗΠΑ και Ισραήλ. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Φατεμέχ Μοχατζεράνι, προσδιόρισε τις ζημιές στο ιλιγγιώδες ποσό των 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναθεώρησης προς τα πάνω.

Η ιρανική ηγεσία, παρά τις πιέσεις, εμφανίζεται αδιάλλακτη, θέτοντας «σκληρούς» όρους για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία:

Καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων

Αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου

Kαθολική άρση των διεθνών κυρώσεων

Το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε ήδη από την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα στις πρόσφατες επαφές στο Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το οικονομικό πλήγμα ως βασικό μοχλό πίεσης στις διεθνείς συνομιλίες.