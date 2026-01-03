Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο» στην επίθεση στη Βενεζουέλα

Το δικό του μήνυμα για την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα έστειλε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media δήλωσε ότι «θέλει να εξακριβώσει τα γεγονότα» και να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η Βρετανία «δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο» στην επίθεση στο Καράκας, ανέφερε το PA Media.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου (FCDO) εξέδωσε προειδοποίηση «καταφυγίου» προς τους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στη χώρα.

«Το FCDO συμβουλεύει να μην ταξιδεύετε στη Βενεζουέλα. Εάν είστε Βρετανός υπήκοος που ήδη διαμένει ή ταξιδεύει στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να μείνετε σε καταφύγιο, αλλά να είστε προετοιμασμένοι να αλλάξετε τα σχέδιά σας γρήγορα εάν χρειαστεί», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Οι Βρετανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει επίσης να έχουν ένα «προσωπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης», όπως πρακτικά βήματα για την έξοδο από τη χώρα, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.