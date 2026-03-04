Σρι Λανκα: Ανασύρθηκαν οι πρώτες σοροί από την ιρανική φρεγάτα που χτυπήθηκε από υποβρύχιο – Πάνω από 100 αγνοούμενοι

Νέα στοιχεία για την φερόμενη επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο στην Σρι Λάνκα έρχονται στο φως μέσω εκπροσώπου του ναυτικού της χώρας.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε πως οι σοροί, που ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, ανασύρθηκαν σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πλήρωμα του ιρανικού στρατιωτικού πλοίου που νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των νεκρών, ενώ οι αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση των πτωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές του Πολεμικού Ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί.

Τριάντα δύο άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται. Ο εκπρόσωπος του ναυτικού επίσης δεν έδωσε διευκρινίσεις για το πως βυθίστηκε το πολεμικό πλοίο, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπήρχαν άλλα πλοία στην περιοχή.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην φρεγάτα του Ιράν , Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα (4/3) τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του ναυαγίου.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι 32 άνθρωποι, που τραυματίσθηκαν κατά το περιστατικό, διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονται σε κρατικό νοσοκομείο στο νότιο λιμάνι του Γκάλε. Το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την Πολεμική Αεροπορία της Σρι Λάνκα. Τα δύο σώματα άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα επικεντρώνουν στη διάσωση ζωών στο ιρανικό πλοίο και θα ερευνήσουν αργότερα την αιτία του επεισοδίου, πρόσθεσε. Επίσης οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα δεν παρατήρησαν κανένα άλλο πλοίο ούτε αεροσκάφος στην περιοχή του περιστατικού, πρόσθεσε.

«Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε και άλλους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις», δήλωσε.