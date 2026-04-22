ΔΙΕΘΝΗ

Έκλεψαν πολυτελείς τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων από εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη κι εξαφανίστηκαν (βίντεο)

Χρήστος Παπαδόπουλος

Με λεία τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων διέφυγαν τέσσερις κλέφτες από εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης, στις 16 Απριλίου.

Οι δράστες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία συνδέονται με παρόμοιες κλοπές, εισέβαλαν στο κατάστημα Gucci στο Woodbury Common Premium Outlets και διέφυγαν κλέβοντας πολυτελείς τσάντες. 

Η σπείρα εισέβαλε στο κατάστημα και αμέσως άρχισε να σπάει προθήκες κοντά στην είσοδο. Άρπαξαν όσες τσάντες μπορούσαν να κουβαλήσουν και αφαίρεσαν εύκολα τους αισθητήρες καλωδίων ενώ έφευγαν από το σημείο.

Έκπληκτοι οι υπάλληλοι του καταστήματος παρακολουθούσαν τους κλέφτες να φεύγουν με τις πανάκριβες τσάντες.

Μια πελάτισσα προσπάθησε να τους σταματήσει καθώς οι τσάντες έπεφταν από την προθήκη. Κατάφερε να αρπάξει το λουράκι μιας λευκής τσάντας, αλλά την τράβηξαν μακριά οι υπάλληλοι, ενώ οι κλέφτες όρμησαν για να κλέψουν τα προϊόντα που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα νοικιασμένο λευκό τζιπ, το οποίο εγκατέλειψαν αφού διέφυγαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια σύντομης καταδίωξης στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Και οι τέσσερις ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι. Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσυλβάνια βρίσκεται σε επιφυλακή.

