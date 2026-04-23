Άγιος Δημήτριος: Το προφίλ του 20χρονου φαντάρου που εξετάζεται για τη δολοφονία του 27χρονου – Είχαν δώσει ραντεβού θανάτου

Προσωπικά φαίνεται να είναι τα αίτια της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22/4.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 20χρονος που προσήχθη από τις Αρχές είχε δώσει ραντεβού με τον 27χρονο για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση καθώς φαίνεται να υπήρχε συνέχιση της επικοινωνίας και οχλήσεις προς την πρώην σύντροφό του, η οποία πλέον έχει συνάψει δεσμό με τον 20χρονο.

Όπως τονίζουν οι πληροφορίες του DEBATER ο 27χρονος φαίνεται να ήταν ερωτευμένος με την πρώην κοπέλα του και να της έστελνε μηνύματα, ενώ επικοινωνούσε μαζί της παρακαλώντας να επανασυνδεθούν χωρίς όμως ανταπόκριση.

Όλα αυτά φαίνεται να έγιναν γνωστά στον 20χρονο (υπηρετεί τη θητεία του ως ναύτης και θα πάει στο ναυτοδικείο) ο οποίος κάλεσε το θύμα να συναντηθούν για να “καθαρίσουν” το ζήτημα.

Στη συνάντηση στο σημείο της δολοφονίας κάποια στιγμή τα πνεύμα ξέφυγαν και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος φαίνεται να έβγαλε μαχαίρι και να έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, με τον 27χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο σημείο και τον δράστη να διαφεύγει.

Άγιος Δημήτριος: «Έδωσε» τον 20χρονο ένα άλλο άτομο που ήταν στο ραντεβού θανάτου

Παρών στο ραντεβού θανάτου ανάμεσα στον 20χρονο και τον 27χρονο ήταν και ένα άλλο άτομο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER είναι αυτός που εντόπισαν οι Αρχές και είπε όσα συνέβησαν στο σημείο, με τους αστυνομικούς να διαμηνύουν τόσο στη σύντροφό του 20χρονου όσο και στους γονείς του δράστη ότι αν δεν παραδοθεί θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, με τον νεαρό να εμφανίζεται το απόγευμα της Πέμπτης 23/4 με δικηγόρο στη ΓΑΔΑ.

Άγιος Δημήτριος: Σημάδια πάλης και τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο είχε ο 27χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 27χρονος άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός φέρει ένα τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, ενώ παράλληλα είχε και σημάδια που δείχνουν ότι πριν δεχθεί το θανάσιμο χτύπημα πάλεψε.

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν πιθανά αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό στα ρούχα του, ενώ έχουν ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.