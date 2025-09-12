Σοκαριστικό δυστύχημα στην Ινδία: Φορτηγό παρέσυρε πιστούς σε γιορτή – Σκληρό βίντεο

Τραγική εξέλιξη στη γιορτή του θεού Γκανές στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία, όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και πέρασε μέσα από πλήθος πιστών, σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλους είκοσι.

Το συμβάν σημειώθηκε στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των εορτασμών του Γκανές Τσατουρτί, αφιερωμένης στον θεό της σοφίας, των γραμμάτων και των επιστημών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό ξαφνικά εκτράπηκε και χτύπησε την ομάδα των πιστών, με τα θύματα να μεταφέρονται άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο πρωθυπουργός της Καρνατάκα, Σινταραμάιαχ, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την τραγωδία και ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπίες (περίπου 4.800 ευρώ) για τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα καλύψει τα ιατρικά έξοδα για όσους υπέστησαν τραυματισμούς.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή. Ας σταθούμε στο πλευρό των οικογενειών που έχουν πληγεί από την τραγωδία», έγραψε ο πρωθυπουργός στο X. Ο υπουργός Βαριάς Βιομηχανίας και Χάλυβα, Κουμαρασουάμι, τόνισε επίσης την οδύνη του και ζήτησε άμεση δωρεάν θεραπεία για τους τραυματίες.

Δείτε βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες