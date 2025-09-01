Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να καταργήσει τους δασμούς στις ΗΠΑ

Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα.

Την ίδια ώρα ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε δημοσίως την αλληλεγγύη του στην κινεζική και τη ρωσική ηγεσία, για τις εμπορικές πιέσεις που δέχονται από την Ουάσινγκτον.Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μονόπλευρη» η σχέση ΗΠΑ – Ινδίας

Μολονότι χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονόπλευρη», ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social: «Τώρα προσφέρονται (σ.σ. οι Ινδοί) να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν». Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έγιναν μετά την επιβολή δασμών συνολικού ύψους έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, κάτι που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον της σχέσης ΗΠΑ-Ινδίας.

Η σχέση αυτή είχε ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ακόμη και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες ανησυχούσαν για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας, αλλά ο Τραμπ απείλησε με δασμούς την Ινδία αφού αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αψηφώντας τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης του εμπορίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των συναντήσεων στην Κίνα.