Σοκαριστική τραγωδία στη Σκάλα Κεφαλονιάς: 23χρονος νεκρός σε πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα (εικόνες)

Η Κεφαλονιά θρηνεί για έναν νέο μόλις 23 ετών που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το όχημά του, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βρέθηκε στη θάλασσα κατά τη διαδρομή Σκάλα –Πόρος.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus, ένας ψαράς που βρισκόταν κοντά παρατήρησε το αυτοκίνητο να έχει βυθιστεί και ενημέρωσε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, αλλά όταν ανασύρθηκε ο νεαρός οδηγός ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, χωρίς όμως καμία απάντηση να μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας.

Εικόνες από το σημείο