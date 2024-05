Τρόμος επικράτησε την Τετάρτη 15/5 στην Σλοβακία όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα σλοβάκικα ΜΜΕ ο πρωθυπουργός της χώρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο συνελήφθη άμεσα ο δράστης της επίθεσης.

BREAKING: Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public.



Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital.



The video presumably shows the moment the attacker was detained. https://t.co/k0z72lBNyS pic.twitter.com/1VcQr3pl4P