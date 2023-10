Οι ΗΠΑ σκέφτονται να στείλουν το δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Συγκεκριμένα είναι έτοιμες «εφόσον χρειαστεί» να αναπτύξουν και ένα δεύτερο στην περιοχή, για «λόγους αποτροπής», ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, διευκρίνισε ότι ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό, πριν από τις επιθέσεις της Χαμάς, να κατευθυνθεί ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο προς τη Μεσόγειο. Θα μπορούσε, εάν χρειαστεί, το αεροπλανοφόρο αυτό να πάει στην Ανατολική Μεσόγειο όπου βρίσκεται ήδη το πρώτο αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου.

Following a briefing with their national security team, President Biden and Vice President Harris spoke with Prime Minister Netanyahu of Israel this morning to discuss ongoing U.S. support for Israel. The leaders agreed to stay in regular contact in the face of an unprecedented… pic.twitter.com/vPsThobSau