Σκάνδαλο Επστάιν – Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Επστάιν. https://twitter.com/i/status/2025982658732290523\

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Τα email μεταξύ του Μάντελσον και του Επστάιν, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, έδειξαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια στενότερη σχέση από ό,τι είχε γίνει δημόσια γνωστό, και ο Μάντελσον είχε μοιραστεί πληροφορίες με τον χρηματοδότη όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα από το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ και παραιτήθηκε από τη θέση του στην άνω βουλή του κοινοβουλίου, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετάνιωσε «βαθιά» για την προηγούμενη σχέση του με τον Επστάιν. Ωστόσο, δεν έχει σχολιάσει δημόσια ούτε έχει απαντήσει σε μηνύματα που ζητούν σχόλια για τις τελευταίες αποκαλύψεις.