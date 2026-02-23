«Zorro Ranch»: Το ράντσο του τρόμου που άνηκε στον Τζέφρι Επστάιν – Καταγγελίες για στραγγαλισμένα κορίτσια που είναι θαμμένα εκεί

Σοκαριστικές και συνάμα τρομακτικές είναι οι αποκαλύψεις για τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν καθώς στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν πως είχε μετατρέψει την απομονωμένη έπαυλή του «Zorro Ranch» στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ σε τόπο μαρτυρίου για εκατοντάδες θύματα του.

Από την προσπάθεια διεξαγωγής ανθρώπινων πειραμάτων, τη δημιουργία μιας εγκατάστασης αναπαραγωγής μία ανώτερης φυλής χρησιμοποιώντας το DNA του, ακόμη και την φερόμενη ταφή των πτωμάτων κοριτσιών που είχαν στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «άγριου, φετιχιστικού σεξ», τα θύματα λένε εδώ και καιρό ότι η ιδιοκτησία στο Νέο Μέξικο δεν έχει λάβει την προσοχή που πρέπει από τις αρχές.

Το όνομα του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί αναστάτωση, με τις καταγγελίες να αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και μέλη της διεθνούς ελίτ, ενώ οι πρόσφατες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο σοκαριστικούς ισχυρισμούς για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο εσωτερικό του ράντσου.

Τζέφρι Επστάιν: Το ράντσο του τρόμου

Σύμφωνα την Daily Mail, η έπαυλη των 7.500 στρεμμάτων, γνωστή και ως «Playboy Ranch», φέρεται να λειτουργούσε ως ιδιωτικό καταφύγιο του Τζέφρι Επστάιν, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, γινόντουσαν συνεχείς πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Αν και οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ερευνήσει ακίνητα του Τζέφρι Επστάιν στη Νέα Υόρκη, στο Palm Beach και στο ιδιωτικό του νησί Little St James, δεν υπάρχει ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη έρευνα στο «Zorro Ranch».

Οι ερευνητές είχαν προηγουμένως ερευνήσει τα σπίτια του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, το νησί του, ακόμη και το διαμέρισμά του στο Παρίσι. Ωστόσο, πιστεύεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ επίσημη έφοδος στο «Zorro Ranch».

Αυτό συνέβη παρά τους ισχυρισμούς ότι ο παιδεραστής είχε σχεδιάσει να αφήνει έγκυες γυναίκες στο ράντσο και είχε τρεις αίθουσες υπολογιστών στο «μέγεθος ενός σπιτιού» όπου κατασκόπευε τους διάσημους καλεσμένους του.

Σε επανειλημμένες περιπτώσεις, ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Επστάιν φέρεται να είπε σε επιστήμονες και επιχειρηματίες για τις φιλοδοξίες του να χρησιμοποιήσει την τεράστια ιδιοκτησία ως βάση όπου οι γυναίκες θα γονιμοποιούνταν με το σπέρμα του και θα γεννούσαν τα παιδιά του.

Ακόμα γίνεται λόγος για ακόμη πιο βαριές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να «έθαψε κορίτσια που στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης» στην ευρύτερη περιοχή του ράντσου.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο εντείνουν την πίεση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το «Zorro Ranch» πωλήθηκε το 2023 σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετονομάστηκε σε San Rafael Ranch.

Ο νέος ιδιοκτήτης παραμένει άγνωστος, ενώ η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και νομικές αναταράξεις. Παρά τον θάνατό του το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, τα ερωτήματα γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν και το δίκτυο των επαφών του παραμένουν ανοιχτά.