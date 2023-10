Ακατάπαυστοι είναι οι βομβαρδισμοί εν αναμονή της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ άλλων και του Τελ Αβίβ όπου ήχησαν εκ νέου σειρήνες. Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, συμβαίνει γιατί οι Ισραηλινοί έχουν εντοπίσει σημεία από όπου έφυγαν ρουκέτες.

Ρουκέτες έπληξαν επίσης το Μπατ Γιαμ, το Άσντοντ και το Γιαβνέ.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ο χρόνος μετά αντίστροφα για την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, καθώς οι Ισραηλινοί εντείνουν τις προετοιμασίες τους με τον στρατό να ανακοινώνει ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προετοιμάζονται εντατικά.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

IDF publishes footage showing a strike against an anti-tank guided missile squad in southern Lebanon that launched a missile at Margaliot, wounding two Thai workers. pic.twitter.com/v42atpGZJG