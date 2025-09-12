Σικάγο: Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης (Βίντεο)

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.

Listen as the lying, carpetbagging, anti-Semitic @KatAbughazaleh completely contradicts herself while portraying herself as a martyr in the crusade to help illegal immigrants skirt the law.



At no time did Kat admit to obstructing ICE agents.



Kat showed today to provoke an… pic.twitter.com/aONYGszv8X— Chicago Contrarian (@ChicagoContrar1) September 12, 2025

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».

Details are still sketchy, but we've learned in Franklin Park an illegal attempted to run over an ICE agent with his car.



ICE agent was dragged by the illegal's car.



ICE fired and struck the illegal.



We're told it's a fatal shooting. pic.twitter.com/9jIdfmIaQW— Chicago Contrarian (@ChicagoContrar1) September 12, 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια. Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η Λίλιαν Χιμένεθ, βουλευτής της πολιτείας για την 4η περιφέρεια του Ιλινόις στο Σικάγο, επέκρινε την ICE για τον θάνατο στο Φράνκλιν Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο η ICE λειτουργεί», είπε. «Τώρα είδαμε τις απόλυτες, φρικτές συνθήκες για τις οποίες ανησυχούσαμε όλοι. Στέρησαν τη ζωή ενός μέλους της κοινότητάς μας», είπε.

Το DHS ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη στο Σικάγο. Η Χιμένεθ και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ δήλωσαν ότι συνέβη στο Φράνκλιν Παρκ.

«Ο λαός του Ιλινόις δικαιούται μια πλήρη, τεκμηριωμένη καταγραφή του τι συνέβη σήμερα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία», τόνισε ο Πρίτσκερ με ανάρτηση στο X.