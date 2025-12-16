Σίδνεϊ: Ζευγάρι σκοτώθηκε προσπαθώντας να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο τρομοκράτες – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Βίντεο από τη στιγμή που ένα ανδρόγυνο προσπαθεί να αφοπλίσει τους δράστες του μακελειού στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, ήρθε στο φως τη δημοσιότητας μετά την μαζική δολοφονία.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχθηκε από ένα αυτοκίνητο που περνούσε από το σημείο, δείχνει ένα ζευγάρι να προσπαθεί να σταματήσει τους ενόπλους. Ένας άνδρας φαίνεται να πέφτει στο δρόμο δίπλα στον Sajid, κρατώντας το όπλο που μόλις του είχε αρπάξει. Μια γυναίκα στέκεται κοντά.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι στην αρχή του περιστατικού, δύο άτομα ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν τον ένοπλο και προσπάθησαν γενναία να τον αφοπλίσουν», έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Δυστυχώς, δέχθηκαν πυρά και σκοτώθηκαν κατά τη διαδικασία. Ήταν κι αυτοί ήρωες. Προχώρησαν μπροστά σε ακραίο κίνδυνο». Ένας μάρτυρας περιέγραψε τον άνδρα ως «ήρωα» αφού παρακολούθησε τη μάχη να εκτυλίσσεται. «Είδαμε αυτόν τον άνδρα να προσπαθεί ηρωικά να αφοπλίσει αυτόν τον κακό τρομοκράτη. Η οικογένειά του πρέπει να ξέρει ότι προσπαθούσε να σώσει ζωές. Είναι ήρωας», έγραψε.

Το σημείο του εγκλήματος στο Bondi αναμένεται να παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.