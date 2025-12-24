Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Σίδνεϊ: «Αναρρώνει καλά» ο ήρωας του Μπόνταϊ Μπιτς – Σύντομα θα πάρει εξιτήριο

Τι λένε οι γιατροί που τον παρακολουθούν

DEBATER NEWSROOM

Σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο ήρωας του μακελειού του Μπόνταϊ Μπιτς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, ο Αχμέντ αλ Αχμέντ που κατάφερε με γυμνά χέρια να αφοπλίσει έναν εκ των μακελάρηδων θα επιστρέψει στην οικογένεια του.

Ο 44χρονος «αναρρώνει πολύ καλά», σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν και αναμένεται να του δώσουν εξιτήριο.

