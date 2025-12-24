Σίδνεϊ: «Αναρρώνει καλά» ο ήρωας του Μπόνταϊ Μπιτς – Σύντομα θα πάρει εξιτήριο

Σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο ήρωας του μακελειού του Μπόνταϊ Μπιτς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, ο Αχμέντ αλ Αχμέντ που κατάφερε με γυμνά χέρια να αφοπλίσει έναν εκ των μακελάρηδων θα επιστρέψει στην οικογένεια του.

Ο 44χρονος «αναρρώνει πολύ καλά», σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν και αναμένεται να του δώσουν εξιτήριο.