Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΔΙΕΘΝΗ

Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ – Σοκαριστικό βίντεο από χτύπημα σε κτίριο στη Βηρυτό

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Γεράσιμος Λυμπέρης

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο και τα χτύπηματα κατά της Χεζμπολάχ για μια ακόμη ημέρα.

Σύμφωνα με πλάνα του AFP, ένα πλήγμα έπληξε ένα κτίριο κοντά στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού. Πάντως δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για θύματα ή για την έκταση των ζημιών.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έχει καταστρέψει 180 εκτοξευτές ρουκετών και πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την έναρξη των εχθροπραξιών εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό, στρατεύματα της υπερορθόδοξης Ταξιαρχίας Χασμοναίων εντόπισαν έτοιμους εκτοξευτές πυραύλων στο χωριό Ραμιέ, οι οποίοι καταστράφηκαν λίγο αργότερα.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απάντησε με πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Χάιφα, δίχως να υπάρχουν τραυματισμοί όπως έγινε γνωστό.

Ο μικρός αριθμός πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση αναχαιτίστηκαν ή έπληξαν ανοιχτές περιοχές, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

IDF: Η Χεζμπολάχ «ανέλαβε τον έλεγχο» χριστιανικού χωριού του Λιβάνου, χρησιμοποιώντας το για επιθέσεις

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ έχει «καταλάβει τον έλεγχο» ενός χριστιανικού χωριού στο νότιο Λίβανο και εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων από εκεί.

«Η Χεζμπολάχ έχει καταλάβει τον έλεγχο του χωριού Καουζά στο νότιο Λίβανο και έχει αρχίσει να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις από μέσα στο χωριό. Αυτό περιλαμβάνει εκτοξεύσεις ρουκετών και πυραύλων, καθώς και πυρά αντιαρματικών», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, επικαλούμενος «αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες του IDF».

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες, η Χεζμπολάχ «εδραιώνεται στρατηγικά σε χριστιανικά χωριά και εκτελεί τρομοκρατικές επιθέσεις από αυτά, υποθέτοντας ότι η λειτουργία από αυτές τις περιοχές της παρέχει προστασία από τις επιθέσεις του Ισραηλινού Στρατού».

«Η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ εντός αμάχων περιοχών θέτει σε κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής», αναφέρει ο στρατός.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν μια σήραγγα της Χεζμπολάχ που είχε κατασκευαστεί κάτω από μια εκκλησία στην πόλη Χιάμ του νότιου Λιβάνου.

