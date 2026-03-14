Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Σφοδρή επίθεση Πεζεσκιάν σε Τραμπ: Αυτός που ισχυριζόταν ότι υπερασπιζόταν την παγκόσμια ειρήνη σφάγιασε 160 μικρά παιδιά
IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE
Γεράσιμος Λυμπέρης

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν το Σάββατο 14/3.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) «ο Τραμπ σφάγιασε πάνω από 160 μικρά παιδιά στο Μινάμπ».

Αναλυτικά:

Αυτός που ισχυριζόταν ότι υπερασπιζόταν την παγκόσμια ειρήνη έβαλε στο στόχαστρο σχολεία, νοσοκομεία, στάδια και μνημεία του πολιτισμού με αδίστακτες επιθέσεις, σφαγιάζοντας πάνω από 160 μικρά παιδιά στο Μινάμπ σε ένα μόνο περιστατικό.

Όποιος γίνεται μάρτυρας αυτών των φρικαλεοτήτων και παραμένει σιωπηλός, γίνεται άθελά του συνεργός στο έγκλημα. Για ποια αμαρτία σκοτώθηκαν;

