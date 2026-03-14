Σφοδρή επίθεση Πεζεσκιάν σε Τραμπ: Αυτός που ισχυριζόταν ότι υπερασπιζόταν την παγκόσμια ειρήνη σφάγιασε 160 μικρά παιδιά

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν το Σάββατο 14/3.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) «ο Τραμπ σφάγιασε πάνω από 160 μικρά παιδιά στο Μινάμπ».

کسی که مدعی صلح جهانی بود، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، و آثار تمدنی را آماج حملات بی‌رحمانه قرار داد و تنها در یک مورد پیش از ۱۶۰ کودک خردسال را در میناب قتل عام کرد. آنکه این فجایع را می‌بیند و سکوت می‌کند شریک ناخواسته جنایتکار است.



به کدامین گناه کشته شدند؟ https://t.co/fP58OBHFOY— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 14, 2026

Αναλυτικά:

Αυτός που ισχυριζόταν ότι υπερασπιζόταν την παγκόσμια ειρήνη έβαλε στο στόχαστρο σχολεία, νοσοκομεία, στάδια και μνημεία του πολιτισμού με αδίστακτες επιθέσεις, σφαγιάζοντας πάνω από 160 μικρά παιδιά στο Μινάμπ σε ένα μόνο περιστατικό.

Όποιος γίνεται μάρτυρας αυτών των φρικαλεοτήτων και παραμένει σιωπηλός, γίνεται άθελά του συνεργός στο έγκλημα. Για ποια αμαρτία σκοτώθηκαν;