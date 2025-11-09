Σεργκέι Λαβρόφ: Δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με τον Ρούμπιο – «Να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Μία νέα σελίδα φαίνεται ότι ανοίγει στις σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ, καθώς ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ δηλώνει έτοιμος για μία συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως τονίζει, ακόμα κι αν γίνει η συνάντηση τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», τόνισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο διέψευσε την Παρασκευή (07.11) τα σενάρια που ήθελαν τον Λαβρόφ να έχει χάσει την εύνοια του Ρώσου Προέδρου εξαιτίας της διακοπής των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τράμπ.

Οι δύο πλευρές ήταν πολύ κοντά σε μία συνάντηση μέχρι τη στιγμή που η Ουάσινγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής, γιατί ο Σεργκέι Λαβρόφ έστειλε μήνυμα ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις που είχε σχετικά με την Ουκρανία.

Δημοσιεύματα σημείωναν ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία του Σεργκέι Λαβρόφ με τον Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία αποθαρρύνθηκε η Ουάσινγκτον.