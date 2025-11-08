Sky News: Σε δυσμένεια ο Λαβρόφ; Γιατί ο «Τσάρος» της Ρωσίας παραγκώνισε τον κορυφαίο διπλωμάτη

Φουντώνουν τα σενάρια για δυσμένεια του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ από τον Βλαντιμιρ Πούτιν.

Το «δεξί χέρι» του Τσάρου της Ρωσίας έκανε κάποια ατοπήματα που προκάλεσαν την οργή του Ρώσου Προέδρου με αποτέλεσμα να τον παραγκωνίσει ενόψει της συνόδου των G20.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News η τελευταία συνεδρίαση του ρωσικού υπουργικού συμβουλίου έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τη θέση του Σεργκέι Λαβρόφ στο στενό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους κορυφαίους αξιωματούχους του να καταρτίσουν προτάσεις για μια πιθανή πυρηνική δοκιμή, μια κίνηση με σαφές γεωπολιτικό βάρος. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο της συνεδρίασης, όσο η απουσία του Λαβρόφ, του ανθρώπου που για δύο δεκαετίες αποτελεί το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, η απουσία του υπουργού ήταν «συντονισμένη», ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έσπευσε να απορρίψει τις φήμες, κάνοντας λόγο για «μη πραγματικά γεγονότα». Παρ’ όλα αυτά, μια πρόσφατη απόφαση του Πούτιν φούντωσε εκ νέου τα σενάρια ρήξης: ο Ρώσος πρόεδρος όρισε έναν χαμηλόβαθμο αξιωματούχο για να εκπροσωπήσει τη Μόσχα στη σύνοδο της G20, θέση που παραδοσιακά κατείχε ο Λαβρόφ.

Οι ψίθυροι περί έντασης στις σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι καινούργιοι. Η αρχή έγινε με την αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης Πούτιν–Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, απόφαση που συνδέθηκε με την αυστηρή στάση του Λαβρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Διπλωματικές πηγές στη Μόσχα εκτιμούν ότι ο έμπειρος διπλωμάτης είτε «ξέφυγε από τη γραμμή» του Κρεμλίνου είτε, άθελά του, υπονόμευσε τη διαδικασία, οδηγώντας στο «πάγωμα» μιας πιθανής επαναπροσέγγισης ΗΠΑ–Ρωσίας.

Δυτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Λαβρόφ έκανε τον Πούτιν να φαίνεται πως δεν ελέγχει πλήρως το επιτελείο του κάτι που ο Ρώσος πρόεδρος δύσκολα συγχωρεί.